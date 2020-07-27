Levy Libya’yı karıştırdı

Libya hükümeti, İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Henri Levy’nin kritik bir dönemde Misrata’yı ziyaretine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Levy’nin Misrata’yı ziyaret etmesine tepki gösterdi. Mişri, Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Levy’in, Fransa’nın savaş suçlusu Hafter’e (ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri) destek verdiği bir dönemde direniş kenti Misrata’ya girişine izin verilmesine şaşırdık. Yetkili makamlardan bu ziyaretle ve ziyaret davetini yapanlarla ilgili soruşturma açılmasını istiyorum” ifadesini kullandı.

Libya ordusundan bir yetkili ise, Anadolu Ajansı’na, Batı Bölgesi’ne bağlı ortak operasyon gücünün, Levy’in Terhune kentini ziyaret etmesine engel olmak için kent önlerine doğru ilerlediğini, kente girişine izin verilmediğini söyledi.

Gereği yapıldı

Bunun ardından Başkanlık Konseyi İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi’nin ziyaretle ilişkisi olmadığı ve bilgisi dahilinde olmayan ziyarete ilişkin herhangi bir koordinasyon yapılmadığı belirtildi. Açıklamada, ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ve gerçeklerin ortaya çıkarılacağı, devletin kanunlarına ve yasalarına aykırı kabul edilen bu fiile karışanlar hakkında kararlı yasal icraatların yerine getirileceği kaydedildi.

Konsey açıklamada, tüm idarelere ve birimlere, kanunlar ve Başkanlık Konseyi tarafından alınan kararlara uyulması konusunda sert talimatlar gönderildiğini vurguladı.