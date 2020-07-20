Libya ordusundan Sirte çevresine askeri sevkiyat

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da resmen tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Libya Ordusu’nun, stratejik öneme sahip Sirte şehrinin batısına çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkiyat yaptığı bildirildi.

Libya Ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç ve mühimmat, Sirte’nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı. Sevkiyatın, Libya’nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra’nın, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan “Zafer Yolları” harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Son haftalarda, stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra’nın batısında mevzilenen Libya Ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

Petrol için çatışıyorlar

Bu arada Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Hafter’e bağlı iki silahlı grup arasında Sirte Körfezi’ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu. NOC tarafından yapılan açıklamada, doğudaki Brega bölgesinde son 48 saat içinde Hafter’e bağlı Es-Saika (Yıldırım) ismi verilen silahlı bir grup ile petrol tesisleri muhafızları arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Çatışmaların petrol tanklarının birkaç yüz metre uzağında yaşandığına değinilen açıklamada, bu kişilerin, petrol tesisleri ile buralarda çalışanların güvenliğini düşünmediği kaydedildi. Petrol tesislerinden Rus güvenlik şirketi Wagner ile Suriyeli paralı savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milislerinin çıkarılmasının önemine işaret eden NOC, petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücünün şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

İlginç ittifak!

Öte yandan Almanya, Fransa ve İtalya, “Libya’da artan müdahalelerin bitirilmesi” çağrısında bulundu. Üç ülkenin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Yabancı ülkeleri silah ambargosuna uymaya davet ediyoruz” denilirken, bu durumun devam etmesi durumunda yaptırım uygulanabileceği belirtildi.