BaÅŸkent Trablus'taki Åžehitler MeydanÄ±'nda toplanan kalabalÄ±k, Mevlid-i Nebi gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Hazreti Muhammed'e sevgi ve anma gÃ¶sterisinde bulundu.Â

GÃ¶steride, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Ä°slam Peygamberi'ne yÃ¶nelik hakaret iÃ§eren karikatÃ¼rleri yayÄ±mlamaktan vazgeÃ§meyeceklerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ± da protesto edildi.Â

GÃ¶steriye katÄ±lan Trabluslular, Libya bayraklarÄ± ile "Peygamberime dokunma", "FransÄ±z mallarÄ±na hayÄ±r", "Fransa'yÄ± boykot et" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±rken, Mevlid-i Nebi dolayÄ±sÄ±yla meydana kurulan ses sisteminden ilahi, ezan ve dua yayÄ±nÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

EtkinliÄŸi organize edenlerden, Trablus Ä°leri Gelenleri Meclisi Ã¼yesi Cemal Muhammed Ahreyzi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Arap ve Berberi, bÃ¼yÃ¼k-kÃ¼Ã§Ã¼k, kadÄ±n-erkek, Libya'nÄ±n tÃ¼m kesimlerinden vatandaÅŸlar olarak Macron'un aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in bir araya geldiklerini" ifade etti.Â

Macron'un aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n "1,5 milyar MÃ¼slÃ¼man'Ä±n duygularÄ±nÄ± zedelediÄŸini" sÃ¶yleyen Ahreyzi, "Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bu tutumu, Fransa devletinin de FransÄ±z kamuoyunun da Ã§Ä±karÄ±na deÄŸildir." dedi.Â

"MACRON, KARÄ°KATÃœRLERÄ° KULLANARAK KENDÄ° Ä°Ã‡ SORUNLARINI BÄ°ZE TAÅžIMASIN"Â

Macron'un son gÃ¼nlerdeki bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nedenlerini de deÄŸerlendiren Ahreyzi, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"EÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un FransÄ±z iÃ§ siyasetinde sorunu varsa, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ± memnun etmek gibi bir derdi varsa ve de bu yÃ¼zden bu sorununu Ä°slam Ã¼lkelerine taÅŸÄ±mak istiyorsa, biz bunu reddettiÄŸimizi sÃ¶ylÃ¼yoruz. Macron, bu aÃ§Ä±klamalarÄ± ve karikatÃ¼rleri kullanarak kendi sorunlarÄ±nÄ± bize taÅŸÄ±masÄ±n. EÄŸer sorunu fikri ve kÃ¼ltÃ¼rel ise, o halde Fransa'da 6 milyondan fazla MÃ¼slÃ¼man yaÅŸÄ±yor, Macron onlara danÄ±ÅŸabilir ve Hz. Muhammed'in kim olduÄŸunu, MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in ne ifade ettiÄŸini onlardan Ã¶ÄŸrenebilir."Â

Ahreyzi, Ä°srail devletiyle iliÅŸkileri normalleÅŸtirme yanlÄ±sÄ± bazÄ± Arap yÃ¶netimlerinin, Fransa'nÄ±n tutumuna karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan boykot kampanyasÄ±nÄ±n faydasÄ±z olduÄŸunu ifade eden aÃ§Ä±klamalarÄ±na da tepki gÃ¶sterdi.Â

Bu yÃ¶netimlerin "Ã¼mmetin inancÄ± ve deÄŸerleri ile alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" kaydeden Ahreyzi, "(Bu yÃ¶netimlerin) Liderleri, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ±nda Fransa ve diÄŸer sÃ¶mÃ¼rge gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Arap-Ä°slam toplumlarÄ±nÄ± bÃ¶lmek iÃ§in ekilmiÅŸ tohumlarÄ±n sonucudur." yorumunu yaptÄ±.Â

"BÃ–YLE BÄ°R Ä°FADE Ã–ZGÃœRLÃœÄžÃœ OLAMAZ"Â

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n deÄŸerlerine karÅŸÄ± hakaretin "ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" olamayacaÄŸÄ±nÄ± savunan Ahreyzi, bu konuda BatÄ± Ã¼lkelerindeki genel anlayÄ±ÅŸÄ± ÅŸÃ¶yle eleÅŸtirdi:Â

"Ben BatÄ± (Ã¼lkelerinde) 25 yÄ±ldan fazla yaÅŸadÄ±m. EÄŸer orada siyah bir insana hakaret ederseniz, siyah karÅŸÄ±tÄ± bir Ä±rkÃ§Ä± damgasÄ± yerseniz. KadÄ±nlara karÅŸÄ± bir tavÄ±r alÄ±rsanÄ±z, kadÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ± sayÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. Yahudilere hakaret ederseniz, antisemitist sayÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. Ama bir MÃ¼slÃ¼mana hakaret ederseniz, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kullanmÄ±ÅŸ oluyorsunuz. BÃ¶yle bir ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olamaz. Bu, kÃ¶klÃ¼ medeniyete sahip bir topluluÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir hakaret ve aÅŸaÄŸÄ±lamadÄ±r."

"ONLAR Ã–ZGÃœRSE BÄ°Z DE Ã–ZGÃœRÃœZ"Â

GÃ¶steriye katÄ±lanlardan Sara MÃ¼barek de Macron'un Hazreti Muhammed'e yÃ¶nelik hakaret iÃ§eren karikatÃ¼rleri ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak deÄŸerlendirmesine tepki gÃ¶sterdi.Â

"Peygamberimiz bizim iÃ§in kutsaldÄ±r ve son derece Ã¶nemlidir." diyen Trabluslu kadÄ±n, Macron'a hitaben eleÅŸtirilerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Sen, kendini istediÄŸin gibi ifade edebilirsin, istediklerini sÃ¶ylemekte Ã¶zgÃ¼rsÃ¼n. Ancak peygamber bizim iÃ§in hassas bir konu ve buna saygÄ± duymalÄ±sÄ±n. EÄŸer duymazsan bizim de aynÄ±sÄ±nÄ± yapma hakkÄ±mÄ±z vardÄ±r. Ä°liÅŸkimizi kesme, boykot etme hakkÄ±mÄ±z vardÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z var. Ã‡Ã¶zÃ¼m bu kadar, sen Ã¶zgÃ¼rsen biz de Ã¶zgÃ¼rÃ¼z."Â

Fransa'nÄ±n Libya politikasÄ±nÄ± da eleÅŸtiren MÃ¼barek, "Fransa'nÄ±n Libya'nÄ±n ve LibyalÄ±larÄ±n hayatÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nda bÃ¼yÃ¼k rolÃ¼ oldu. Fransa, (devrik lider Muammer Kaddafi'nin yÃ¶netime geldiÄŸi) 1969'dan beri satranÃ§ oynar gibi Ã¼lkemizle oynuyor." dedi.Â

LibyalÄ± vatandaÅŸ Cemal Kamil Titi de Macron'un tavrÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±ndaki yansÄ±malarÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Bu tutumlarÄ±yla Peygamberimize ve MÃ¼slÃ¼manlara zarar veremezler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Allah, peygamberi, ona kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapan ve onunla alay edenlerden zaten korumuÅŸtur. Hatta bilakis, MÃ¼slÃ¼manlar olarak peygamber sevgisi konusunda kendimizi yeniden gÃ¶zden geÃ§irmemize vesile oldular. Onun mesajÄ±nÄ± ve ahlakÄ±nÄ± nasÄ±l taÅŸÄ±mamÄ±z gerektiÄŸini, peygamberin yolundan nasÄ±l gideceÄŸimizi yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmemizi saÄŸladÄ±lar."

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