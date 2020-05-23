Libya’da şimdi ne olacak?

UMH’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemde verdiği önemli destek sayesinde elde ettiği kazanımların, Libya iç savaşındaki dengeleri değiştirdiği yorumlarına neden oluyor. “New York Times” (NYT) gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye destekli güçlerin Libya’da bu hafta elde ettiği zaferlerin, Halife Hafter’in planlarına büyük darbe vurduğu yorumu yapıldı. Haberde, ‘bu zaferlerin Türkiye’nin Libya’da belirleyici bir güç olarak yerini alışına işaret ettiği’ vurgulandı.

Öte yandan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin desteğini alan Hafter yanlısı güçlerin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Zira Hafter’e bağlı hava kuvvetlerinden sorumlu Sakr Curuşi’nin “Libya tarihinde en büyük hava harekâtını” başlatma tehdidinden sonra, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Üssü’nden 6 Mig-29 ve 2 Su-24 savaş uçağını Hafter güçlerinin kullanımı için getirdiği öne sürülüyor.

NATO’nun Libya’daki tutumu da son dönemde daha belirginleşti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in geçen hafta, Hafter yönetimi ile UMH’nin aynı kefede tutulamayacağını açıklaması dikkat çekti.