Libya’da UMH ilerleyişi sürüyor

Trablus’un güneybatısındaki Watiya Üssü’nü Halife Hafter milislerinden temizleyen UMH birlikleri, bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor. Üssün yaklaşık 60 km güneyinde yer alan Bedr ve Tici beldelerini almak için harekete geçen UMH unsurları, dün bu iki beldede kontrolü sağladı. Libya ordusu, Tici bölgesindeki 53. askeri kampın yakınlarında Hafter milislerine ait iki askeri aracı da vurarak kullanılamaz hale getirdi. Trablus’un batısında kontrol sağlayan UMH unsurlarının, başkentin güneyindeki Terhune’ye yönelmesi bekleniyor.

‘Taktiksel çekildik!’

Öte yandan Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Watiya Üssü’nde yaşadıkları yenilginin ardından Trablus’un güneyindeki cephelerden de “tatkiksel” olarak çekildiklerini ileri sürdü. Yeni mevziler oluşturacaklarını, “bunun, bazı noktalarda geri çekilme anlamına geldiğini ancak tamamen taktiksel ve stratejik olduğunu” savunan Mismari, Hafter’in, “özellikle bayram günlerinde bazı bölgelerde sivillerin çok kalabalık ve sıkışık bir şekilde kaldığını göz önüne alarak düşmanları tarafından hedef haline gelebilecekleri endişesiyle bu adımı attığını” iddia etti.

Bu arada Libya Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Sirte’nin güneyindeki Er-Ravaga yoluna hava güçleri tarafından 4 saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırılarda 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü iki taşıtın imha edildiği kaydedildi.

Üste çalışmalar başladı

UMH, ele geçirdiği Watiya Üssü’nü aktif hâlâ getirmek için teknik altyapı çalışmalarına başladı. UMH’nin hava harekatlarında üste vurulan hangarda, bir Pantsir hava savunma sisteminin daha imha edildiği belirlendi. Böylece son 72 saatte dördü imha olmak üzere 5 adet Pantsir saf dışı bırakılmış oldu. Bu arada üssün Hafter’den geri alınması dünya basınında geniş yankı buldu. İngiliz “The Guardian”, “Watiya hava üssünün kaybı, isyancı general Halife Hafter’e büyük darbe indirdi” derken, “Financial Times” da üssün düşüşünün, “Hafter’in iktidarı ele geçirme mücadelesinde gerileme anlamına geldiğini” vurguladı. Bloomberg ise, Libya hükümetinin Türkiye’den aldığı desteğin çatışmanın gidişatını değiştirdiği kaydedildi.