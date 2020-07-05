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05.07.2020 - 16:48 | | AA

Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya ordusu yetkilisi, AA muhabirine Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetti.

Libyalı yetkili, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

Libya hükümeti henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.

Falezlerde bulunan çantadan tarihi heykel çıktıAntalya falezlerinde bulunan çantada, Roma dönemine ait 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi heykel bulundu. Polis ekipleri, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki heykeli, 40 metrelik falezlerden battaniyeye sararak çıkardı.
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