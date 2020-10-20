Libyalı taraflar 4. kez aynı masada

BM öncülüğünde Libya’da kalıcı ateşkesi amaçlayan görüşmelerde, BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Halife Hafter’in ordusunu destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisi’nden temsilciler, Sirte ve Cufra’daki son durum ile ülkedeki yabancı güçlerin ayrılması koşullarını görüştü. Toplantılara BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams’ın da katıldığı bildirildi. Siyasi ve askeri heyet görüşmelerini tamamlaması sonrasında, Kasım başında Tunus’ta iki tarafın liderlerinin aynı masaya oturtulması hedefleniyor.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.