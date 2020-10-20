Libyalı taraflar 4. kez aynı masada

BM öncülüğünde Libya’da kalıcı ateşkesi amaçlayan görüşmelerde, BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Halife Hafter’in ordusunu destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisi’nden temsilciler, Sirte ve Cufra’daki son durum ile ülkedeki yabancı güçlerin ayrılması koşullarını görüştü. Toplantılara BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams’ın da katıldığı bildirildi. Siyasi ve askeri heyet görüşmelerini tamamlaması sonrasında, Kasım başında Tunus’ta iki tarafın liderlerinin aynı masaya oturtulması hedefleniyor.