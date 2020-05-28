28.05.2020 - 19:46 | | AA
Libya'nın Sebha kentinde corona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı!
Libya hükümeti, Sebha kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan ederek, kente giriş çıkışları kapattı.
Libya hükümetine bağlı Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Fizan bölgesinin güneyindeki Sebha kentinde 17 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Sebha kentinin sınırları kapatılarak giriş çıkışların engellenmesine ve 7 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanlığının kentte Kovid-19'la mücadele için istisnai önlemler aldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda kentte virüsle mücadele ekibi oluşturulduğu kaydedildi.
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan son açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar ülkede 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 99'a çıktı.
Rize'de corona testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15’e yükseldiRize’de, corona virüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55’ine test yapıldı. 15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.