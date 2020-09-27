Lübnan’da yine hüsran

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, 3 haftalık çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine dün görevi iade etti. Müslüman ve Hristiyan siyasi partilerin destekleriyle 31 Ağustos’ta hükümeti kurma görevini alan Edib, teknokratlar hükümeti kurma yönünde birkaç haftadır sürdürdüğü çalışmalarının sonucunu Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştıktan sonra dün yeniden Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çıktı. Edib, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, tamamen teknokratlardan oluşacak bir kabine kurma yönündeki çalışmalarının siyasi gruplarca karşılık bulmadığına işaret ederek görevi bıraktığını duyurdu. Edib, “Allah Lübnan’ı ve Lübnanlıları korusun” sözleriyle açıklamasına son verdi.

‘Cehenneme gideriz’

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından başlayan protestolar üzerine 10 Ağustos’ta istifasını sunan Hassan Diyab hükümeti, yeni kabine kuruluncaya kadar geçici olarak görevini sürdürüyor. Mustafa Edib’in hükümet kurma çalışmaları asıl olarak Maliye Bakanlığında düğümlenmişti. Maliye Bakanlığını kendilerinin anayasal hakkı olarak gören Şii Emel Hareketi ve Hizbullah, kimin bakan olacağını kendileri belirlemek istedi ve bu konudaki tutumlarından geri adım atmadı.

Emel Hareketi ve Hizbullah’un bu tutumu, müttefikleri Cumhurbaşkanı Avn’ın partisi Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi başta olmak üzere ülkedeki siyasi grupların tepkisine yol açtı. Avn, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, hükümet kurma çalışmalarında kriz yaşandığını belirterek, “Bunun olmaması

gerekiyordu, çünkü Lübnan’ın kaybedecek bir dakikası bile yok” demişti. Avn, Mustafa Edib’in görevi bırakıp bırakmayacağına ilişkin soruya karşılık ise, “Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz” ifadesiyle, Lübnan’daki ekonomik çöküşün önüne geçilemeyeceğine dikkati çekmişti.

‘Ortak ihanet’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 1 Eylül’deki Beyrut ziyareti sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan’a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti. Macron’un Edib hükümeti için dile getirdiği süre 15 Eylül’de dolmuştu. Macron’a yakın kaynakların Reuters’a yaptığı açıklamalarda, yaşananların “Lübnan’da siyasi partilerin ortak ihaneti” olarak tanımlandı. Kaynaklar buna rağmen Fransa’nın Lübnan’ı yüzüstü bırakmayacağını ifade etti.