18.09.2020 - 07:00 |
Lukaşenko da ABD’yi suçladı
Devlet Başkanlığı seçimleri sonrası başlayan olaylar nedeniyle karışan Belarus’un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da, Rus istihbaratının bir gün önce yaptığı açıklamaya benzer bir dil kullanarak, ülkesinde yaşananların ABD ve Avrupa ülkelerince 10 yıl önce hazırlanmaya başladığını savundu.
Lukaşenko, Belarus’ta yaşanan olayların aşamalı analizinin, “dış işgalcilerin plan ve taktiği”ni gözler önüne serdiğini belirterek, “Onlar son 10 yıldır buna titizlikle hazırlanıyordu” dedi. Belarus lideri, “Avrupa kıtasında da ABD’nin uyduları olan Polonya, Litvanya, Çekya ve maalesef Ukrayna aktif olarak çalışıyordu” ifadesini kullandı. Bu arada muhalefetin önde gelen iki adayı, gösteriler sırasında halka sert müdahalede bulunan güvenlik personelini isim isim saptadıklarını, hazırladıkları listeyi ABD, Rusya ve Avrupa Birliği ile paylaşacaklarını açıkladı.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.