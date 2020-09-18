Lukaşenko da ABD’yi suçladı

Lukaşenko, Belarus’ta yaşanan olayların aşamalı analizinin, “dış işgalcilerin plan ve taktiği”ni gözler önüne serdiğini belirterek, “Onlar son 10 yıldır buna titizlikle hazırlanıyordu” dedi. Belarus lideri, “Avrupa kıtasında da ABD’nin uyduları olan Polonya, Litvanya, Çekya ve maalesef Ukrayna aktif olarak çalışıyordu” ifadesini kullandı. Bu arada muhalefetin önde gelen iki adayı, gösteriler sırasında halka sert müdahalede bulunan güvenlik personelini isim isim saptadıklarını, hazırladıkları listeyi ABD, Rusya ve Avrupa Birliği ile paylaşacaklarını açıkladı.