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28.11.2020 - 16:10 |

Lukaşenko, iktidarı bırakabileceği sinyali verdi

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, aylardır devam eden protestolar arasında sürdürdüğü iktidarını bırakabileceği ile ilgili işaret verdi.

Lukaşenko, iktidarı bırakabileceği sinyali verdi

26 yıldır ülkeyi yöneten Lukaşenko, bir sonraki devlet başkanının kendisi olmayacağını söyledi ama bir zaman vermedi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Lukaşenko, gelecekteki devlet başkanının elinde olacak güçlerin, anayasal değişikliklerle zayıflatılmasını desteklediğini de söyledi.

Perşembe günü Minsk'te Alexander Lukaşenko ile bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da, anayasal reform hatırlatmasını yaptı.

9 Ağustos seçimlerinin hileli olduğunu savunan Belarus'un muhalefet liderleri ise, Lukaşenko'nun değişim açıklamalarının oyalama taktiği olduğunu söylüyor.

Belarus muhalefeti, 66 yaşındaki liderin hemen istifa etmesini istiyor.

9 Ağustos seçimleri sonrası ülke muhalefetinin önemli isimlerinin birçoğu gözaltına alındı. Svetlana Tikhanovskaya, Litvanya'ya sürgüne gitmeye zorlandı.

Ülkenin güvenlik güçleri, barışçıl protestolara karşı sert müdahale uygulamak ve keyfi gözaltı ile suçlanıyor.

Seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 5 ayda protestolar halen devam ediyor.

LUKAŞENKO NELER SÖYLEDİ?

66 yaşındaki lider, Cuma günü yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı makamının elinde olan önemli gücün, anayasal reformlarla azaltılması gerektiğini söyledi.

Devamında ise mevcut sistemde, yönetimin "bilinmeyen bir kişiye" bırakılmasının sıkıntı yaratacağını savundu.

Alexander Lukaşenko, ortaya koyduğu reform iradesinin de kendisi için olmadığını, yeni sistemde başkan olmayacağını kaydetti.

Lukaşenko, en yakın müttefiki olan Moskova'dan gelen reform baskısını da hissediyor.

BBC'nin Moskova muhabiri olan Sarah Rainsford, Lukaşenko'nun son açıklamasının da bu baskı karşısında geldiğini değerlendiriyor.

Ancak Rainsford, Lukaşenko'nun iktidarı sürecince "u dönüşü" yapma konusunda utangaç olmadığını da hatırlatıyor.

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