MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Macron, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını kınadı
ABONE OL
20.02.2020 - 18:17 | | AA

Macron, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum." dedi.

Macron, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını kınadı

 

Macron, Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi" öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlib'de yaşananların görmezden gelinemeyeceğini belirten Emmanuel Macron, "İdlib'de bugün ve birkaç haftadır en kötü insani dramlardan biri yaşanıyor. Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Macron, İdlib'deki saldırılarda sivil halkın ve sağlık merkezlerinin hedef alındığını da dile getirdi.

Teröristlerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu konuda AB üyesi 27 ülkeyle bir karar almak istediğinin de altını çizdi.

Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bu konuda sorumluluk alma çağrısında bulunarak, "Hiçbir şey uluslararası insani hukuka saygı gösterilmemesine gerekçe olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkari- Çukurca karayoluna çığ düştü!Hakkari- Çukurca karayolunun iki ayrı noktasına düşen çığlar, ekipler tarafından 3 saatte temizlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kına gecesinde öldürülmüştü... Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde öldürülmüştü... Kan donduran ifadeler

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber