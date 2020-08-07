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07.08.2020 - 10:53 | | DHA

Macron: Lübnan’ın iç işlerine karışmazsak başkaları karışacak

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeye giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek 3 haftanın Lübnan’ın geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, “Lübnan’ın iç işlerine karışmazsak başkaları karışacak” dedi.

Macron: Lübnan’ın iç işlerine karışmazsak başkaları karışacak

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda güvensiz bir şekilde depolanan 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla 137 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek 3 haftanın Lübnan’ın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

"FRANSA ROLÜNÜ OYNAMAZSA İÇ İŞLERİNE KARIŞAN DİĞER GÜÇLER OLACAK"

Macron, ülkesinin Lübnan’ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştirileri reddederek, "Kardeşlik ve yardım söz konusu. Yanılmayın. Çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan’ın iç işlerine karışan İranlılar, Türkler, Suudlar ve bölgedeki diğer güçler olacak. Bu ülkelerden bazıları bunu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacak." dedi.

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