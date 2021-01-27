Macron’un eski yakın koruması 'evrakta sahtecilik'ten yargılanacak

Paris savcılığı, 2018’deki 1 Mayıs gösterilerinde iki kişiyi darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından cumhurbaşkanlığındaki görevinden alınan Benalla'yı yasa dışı şekilde 2 diplomatik pasaportu kullanmaya devam etmek ve bir hizmet pasaportunu da sahte evrakla çıkarmakla suçladı.

Savcılığın, evrakta sahtecilik ve mesleki yeterliliği olmadan mesleki belgeleri kullanma suçlarından geçen yıl 4 Eylül’de mahkemeye sevkini talep ettiği Benalla’nın ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.

Macron'un eski yakın koruması, 2017’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında silahla poz vermek ve 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında iki kişiyi darbetmekten hakkında açılan soruşturmalarda suçlu bulunmuştu. Macron'un "Tüm sorumluluk bende" demesine rağmen suçlu bulunan Benalla, 2018’deki skandalın ardından Elysee Sarayındaki görevinden azledilmişti.