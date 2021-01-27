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27.01.2021 - 15:11 | | AA

Macron’un eski yakın koruması 'evrakta sahtecilik'ten yargılanacak

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un koruma işlerinden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, 2018’de görevden alındıktan sonra hizmet ve diplomatik pasaport kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle "evrakta sahtecilik"ten hakim karşısına çıkacak.

Macron’un eski yakın koruması 'evrakta sahtecilik'ten yargılanacak

Paris savcılığı, 2018’deki 1 Mayıs gösterilerinde iki kişiyi darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından cumhurbaşkanlığındaki görevinden alınan Benalla'yı yasa dışı şekilde 2 diplomatik pasaportu kullanmaya devam etmek ve bir hizmet pasaportunu da sahte evrakla çıkarmakla suçladı.

Savcılığın, evrakta sahtecilik ve mesleki yeterliliği olmadan mesleki belgeleri kullanma suçlarından geçen yıl 4 Eylül’de mahkemeye sevkini talep ettiği Benalla’nın ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.

Macron'un eski yakın koruması, 2017’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında silahla poz vermek ve 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında iki kişiyi darbetmekten hakkında açılan soruşturmalarda suçlu bulunmuştu. Macron'un "Tüm sorumluluk bende" demesine rağmen suçlu bulunan Benalla, 2018’deki skandalın ardından Elysee Sarayındaki görevinden azledilmişti.

 

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