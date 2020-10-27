Avustralya’da çok sayıda İslami kurumun bağlı olduğu Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu (AFIC) ve Avustralya Müftüsü İbrahim Abu Mohamad’in de üyesi olduğu ülke genelindeki yaklaşık 180 imamı temsil eden Avustralya Ulusal İmamlar Konseyinden (ANIC) yapılan açıklamalarda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözleri şiddetle kınanıp reddedildi.

Macron’un başarısız liderliği nedeniyle ülkesindeki insanları birbirine düşürerek yabancı düşmanlığına ve İslamofobi'ye yeşil ışık yaktığını vurgulayan AFIC Başkanı Dr. Rateb Jneid, ‘‘Macron'un kontrolü kaybettiği açık ve istifa etmesi gerekiyor.’’ ifadesini kullandı.

Macron'un Müslümanlar ve İslam hakkında yaptığı son açıklamalardaki bölücü sözlerini şiddetle reddettiklerini ve gelişmelerle ilgili derin endişe duydukları belirtilen ANIC'in açıklamasında ise ‘‘Dünya liderlerinin İslam'a yönelik bu tür yanlış yönlendirilmiş saldırıları, camilere ve Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırıların artmasıyla doğrudan ilgili.’’ değerlendirmesi yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanının ifade özgürlüğü konusunda çifte standart uyguladığına dikkatin çekildiği açıklamada ‘‘ANIC, Macron’un Hazreti Muhammed’e hakaret etmenin bir ifade özgürlüğü olduğu yönündeki önerisini şiddetle reddeder. Herhangi bir dini sembole hakaret etmek, başkalarının haklarına saygısızlıktır.’’ denildi.

FRANSA'NIN YAĞMA VE KATLİAM GEÇMİŞİ



Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci hamleleri kapsamında sadece Cezayir’de yaklaşık 1, 5 milyon insanı katlettiğini hatırlatan AFIC Başkanı Jneid, ‘‘Fransa'nın acımasız bir yağma ve katliam geçmişi var. Fransa, hazinesini dünyanın en fakir ülkelerindeki insanların ter ve gözyaşlarından yarım trilyon dolar ile doldururken Afrika ülkelerinin zenginliği üzerinden gelişmeye devam ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

AFIC’TEN FRANSIZ ÜRÜNLERİNİN BOYKOTUNA DESTEK



Birçok ülkede hızla yayılan Fransız mallarına karşı boykotu AFIC olarak desteklediklerini belirten Dr. Jneid, ‘‘Ülkelerin liderleri de dahil olmak üzere tüm saygın insanları, Fransa'daki şiddet ve provokasyonları kınamaya, Fransa'nın gerçek demokrasiye dönene, İslamofobi'sini sona erdirene, eski sömürgelerine tam özgürlük verene ve işlerine karışmayı bırakana kadar tüm Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz.’’ dedi.

Jneid, Macron’un söylemleriyle ülkesinini böldüğünü ancak dünyadaki Müslümanları uyandırdığını vurgulayarak ‘‘Macron'un, söylemleriyle kendi ulusunda yaptığı bölücülük, yüzyıllardır dünyanın farklı ülkelerinde Fransız sömürgeciliğini reddetmek için bekleyen tüm Müslümanları bir araya getirmeyi başardı.’’ ifadelerini kullandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Macron büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmış, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da söz konusu ülkenin mallarının boykot edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.