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30.05.2020 - 20:47 | | AA

Mahkemeden California'ya kötü haber! Reddedildi...

ABD Yüksek Mahkemesi, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle California'da kiliselere getirilen sınırlı ibadet kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkemeden California'ya kötü haber! Reddedildi...

 

Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, yaptığı açıklamada, California yönetimi tarafından Kovid-19 salgınında kiliselere getirilen sınırlamaların anayasa ile uyumlu olduğunu belirtti.

Roberts, Kovid-19 nedeniyle sınırlamaların sadece kiliselere değil konser, sinema, spor etkinlikleri gibi benzeri diğer programlara da getirildiğine işaret etti.

9 hakimin bulunduğu ABD Yüksek Mahkemesinde 5 hakim virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında kiliselerde ibadetlerin sınırlanabileceği görüşünü paylaşırken, 4 hakim ise aksi yönde oy kullandı.

California'daki kiliseler sınırlamaların kaldırılmasını talep ederken, California Valiliği ise yüzde 25 kapasite sınırlaması veya en fazla 100 kişi ile ayinlerin yapılması şartını getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da ibadet yerlerinin temel ihtiyaç sınıfına girdiğini belirterek, eyalet valilerine dini mekanları açmaları çağrısında bulunmuştu.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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