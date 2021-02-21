Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti

Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Açıklamada, 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray Wood'un ailesi ve avukatlarının, Wood'un ölüm döşeğindeyken, "NYPD ve FBI'nın Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu" itiraf eden bir mektup yazdığı belirtildi.

Basın açıklamasında konuşan Avukat Ray Hamlin, "Yapmaya çalıştığımız şey, onarıcı adalet hakkında konuşmak, Malcolm X'in mirası adına avukatlar olarak, adaletin peşine düşmek." ifadesini kullandı.

Malcolm'ın güvenlik ekibinin suikast tarihinden günler önce tutuklanmasını sağlama görevinin Ray Wood'a verildiği bilgisinin mektupta yer aldığı, Wood'un bu mektubu ölümünden sonra açıklaması için kuzeni Reggie'nin eline tutuşturduğu kaydedildi.

NYPD dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Birkaç ay önce, Manhattan Bölge Savcısı, iki mahkumiyetle sonuçlanan Malcolm X cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı. NYPD, bu davayla ilgili tüm mevcut kayıtları Bölge Savcısına sağladı. Departmanımız bu incelemeyle ilgili her şekilde yardımcı olmaya kararlıdır."

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

MALCOLM X KİMDİR?

Malcolm X, 19 Mayıs 1925 yılında Omaha’da (Nebraska) doğdu. Babası bir rahip olan Malcolm, ilk olarak babasının düşüncelerinden etkilenmiştir. Babası, Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahilerin özgürlüğüne kavuşabileceğine inanmıyordu. Dört kardeşi beyazlar tarafından öldürüldükten sonra, babasının faili meçhul bir cinayete kurban gitmesiyle başka ailelerin yanına yerleştirildi. Babasının öldürülmesinden sonra, annesi akıl hastanesine yatırıldı. 13 yaşında ıslahevine yerleştirilen Malcolm X, burada Amerika’ya karşı düşüncelerini şekillendirdi.

OKUL HAYATI

İlkokul yıllarında başarılı bir öğrenci olan lider, lisede de başarılı bir öğrenciydi ve liseyi sınıf birinciliğiyle bitirdi. Avukat olma hayalini taşıdığı yıllarda, öğretmeni; avukat olmasının siyahi olduğu için uygun olmadığını söyledi. Bunun üzerine üniversiteye gidemeyen X, küçük yaşlarda çalışmaya başladı. Bir süre sonra Harlem’e taşındı ve uyuşturucu, kumar gibi işlere bulaştı. 20 yaşında, hırsızlık suçundan tutuklandı ve 10 yıl hüküm giydi.

HAPİSHANE YILLARI

Okuma açığını hapishane yıllarında kapatan Malcolm X, fikirlerini hapishane yıllarında keskinleştirdi. Hapishane için, üniversiteden sonra bir insanın düşünmesi için en iyi yer demiştir. Yedi yıllık hapishane hayatında Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı nefreti git gide yükseldi ve onlarla aynı dine sahip olmak zoruna gitti. Bu dönemde Elijah Muhammed’le tanıştı ve onunla mektuplaşmaya başladı. Elijah Muhammed, beyazlardan ayrı kendilerine ait bir devlet kurmak için çalıştı. Elijah’ın kurduğu NOI (Nation of Islam) topluluğu, tanrının siyahi olduğunu iddia eder. Geleneksel İslam’ın tersine ırkçıdırlar. Topluluğun Harlem imamı olarak atandıktan sonra, hatiplik yeteneği ile birçok insanı bu topluluğa çekti. NOI’nin destekçileri 30.000’e yaklaştı. Malcolm’un yükselmesiyle birlikte Malcolm ile Elijah’ın araları açılmaya başladı. Elijah, onun hareketi militanlaştıracağından çekindi ama bu, topluluğun üyeleri tarafından onu daha da etkili hale getirdi.

İSLAM ANLAYIŞI

Elijah ile ayrıldıktan sonra beyaz adamın bir şeytan olduğu görüşünden vazgeçen Malcolm hacca gitti. Müslüman ülkelerin diplomatlarıyla görüştü ve İslamiyet hakkında bilgisini arttırdı. Malcolm X, bu dönemden sonra El-Hacı Malik El-Şahbaz adını kullanmaya başladı. Amerika’ya döndükten sonra siyah beyaz kardeşliğini esas alan “ Muslim Mosque” teşkilatını kurdu. Bunun ardından evi kundaklanan Malcolm, bir konuşması sırasında vurularak öldürüldü. Cinayeti kimin işlediği hala bilinmemektedir ancak Elijah Muhammed ve CIA işbirliği ile gerçekleştirildiği iddia edildi. Malcolm X, toplumun farklı birçok kesimi tarafından saygıyla anılıyor. Hayatı bir filme konu olan X, Denzel Washington tarafından canlandırılmıştır.