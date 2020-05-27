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27.05.2020 - 08:56 | | AA

Malezya'da iyileşen corona virüs vakaları 14 gün sonra taburcu edilecek

Malezya hükümeti, yeni tip corona virüs tespit edilip hastanede tedavi edilenlerin iyileştikten hemen sonra bırakılmayacağını, 14 gün sonra taburcu edileceğini açıkladı.

Malezya'da iyileşen corona virüs vakaları 14 gün sonra taburcu edilecek

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, basın açıklamasında, bugüne kadar Covid-19 hastalarına uygulanan protokolü değiştirmeye karar verdiklerini belirterek "Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre hastaların iyileştikten 14 gün sonra virüs bulaştırma ihtimali sıfır. Bu sebeple hastalarımızı iyileştikten sonra 2 hafta bekleteceğiz." dedi.

Ramazan Bayramı sonrası ev ziyaretlerinin de ülke genelinde artabileceğine dikkati çeken Nur Hişam, taburcu edilen Kovid-19 vakalarının bu ziyaretlerde bulunması halinde virüs bulaştırma riski taşıyabileceğini ifade etti.

Malezya'da toplam Covid-19 vakası 7 bin 604 olurken, ölenlerin sayısı 115, iyileşenlerin sayısı 6 bin 41 olarak açıklandı.

 

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