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29.10.2020 - 08:12 | | AA

Malove felaket getirdi

Vietnam'ı saatte 150 kilometre hızla vuran Malove Tayfunu en az 13 can kaybına yol açtı, yoğun yağışın neden olduğu heyelanlar ise birçok mahalle ve köyü yuttu.

Malove felaket getirdi

Vietnam basınına göre dün merkez eyaletlerinden Quang Nam'ı vuran tayfunun yol açtığı toprak kaymaları, çok sayıda yerleşim yerini yok etti.

Afet bölgesine ulaşan güvenlik güçleri 11 kişinin daha cesedine ulaşırken en az 40 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Saatteki hızı 150 kilometreye varan tayfun dün 2 kişinin canına mal olmuş, rüzgar nedeniyle batan bir teknedeki 26 balıkçı kaybolmuştu.

Vietnam'a varmadan önce Filipinler'de etkili olan Malove tayfunu sebebiyle ülkede 9 kişi ölmüş, 9 binin üzerinde kişi evlerinden tahliye edilmişti.

İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
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