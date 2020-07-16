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16.07.2020 - 23:04 | | AA

McEnany duyurdu: Trump Twitter'da kalacak

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter'da dün ünlü isimlerin hesaplarına yönelik saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

McEnany duyurdu: Trump Twitter'da kalacak

 

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabının dün ele geçirilmesinin ardından Trump'ın hesabını kapatıp kapatmayacağına ilişkin bir soruya Kayleigh McEnany, "Trump Twitter'da kalacak. Dünkü saldırılar esnasında başkanın Twitter hesabında bir güvenlik sorunu oluşmadı." yanıtını verdi.

McEnany, ABD, İngiltere ve Kanada'nın istihbarat kuruluşlarının, Rus istihbaratını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçlamasına yönelik ise "Aşı çalışması konusundaki bilgilerin güvenliğini sağlamak için müttefiklerimizle çalışıyoruz. Bu tarz eylemlerin farkındayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir’i arayarak, başsağlığı diledi.
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