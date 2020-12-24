MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Meclis toplantısında kriz: Sunuma değil, dekoltenize dikkat ettim
ABONE OL
24.12.2020 - 15:52 | | DHA

Meclis toplantısında kriz: Sunuma değil, dekoltenize dikkat ettim

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan’da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov’un, çevrim içi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin ‘dikkatini dağıttığını ima etmesi tartışma yarattı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov'un, çevrim içi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin 'dikkatini dağıttığını' ima etmesi tartışma yarattı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı Irina Vısokih'in raporunu dinledikten sonra, dekoltesinin açık olduğunu ima ederek dikkatinin dağıldığını ifade etti. Ammosov Vısokih'in raporunu dinledikten sonra, "Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil" dedi.

SÖZÜNÜ KESEREK MİKROFONUNU KAPATTI

Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve 'gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını' söyledi. Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı.

    Halk otobüsünde iğrenç olay! Cinsel organını gösterdiVan'da özel halk otobüsünde iki genç kadını önce elle taciz edip, ardından da cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.E. hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, kadınlardan B.P.Ç., tutuksuz yargılanacak olan şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS 2020 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir? KPSS taban puanları ve kadroları nedir?

    KPSS 2020 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir? KPSS taban puanları ve kadroları nedir?

    6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

    6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

    Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

    Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

    1000 TL esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Esnaf desteği ve kira yardımı kimlere verilecek?

    1000 TL esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Esnaf desteği ve kira yardımı kimlere verilecek?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet