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04.06.2020 - 17:18 | | DHA

Meghan Markle'dan George Floyd çıkışı

Kraliyet unvanlarını bırakan eski Sussex düşesi Markle, video mesajında seslendiği gençlere "Size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Irkçılığın hâlâ var olduğu bir dünyada büyümek zorunda kaldığınız için çok üzgünüm" dedi.

Meghan Markle'dan George Floyd çıkışı

İngiltere Kraliyet üyeliğinden ayrılan Harry'nin eşi Amerikalı oyuncu Meghan Markle, kendi mezun olduğu lisenin mezuniyet törenine videoyla katıldı.

Gençlere seslenen Markle, "Size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Irkçılığın hâlâ var olduğu bir dünyada büyümek zorunda kaldığınız için çok üzgünüm" diye konuştu.

George Floyd’un ölümünden sonra konuşma ihtiyacı hissettiğini söyleyen Markle, sözlerine şöyle başladı: "Sizlere ne söyleyebileceğimden emin değildim. Doğru şeyi söylemek istedim ve yanlış anlaşılmaktan endişelendim."

ABD’de polis şiddetiyle öldürülen diğer siyahları hatırlatan Markle, şu ifadeleri kullandı: "Ve şunun farkına vardım ki, söylenecek tek yanlış şey, hiçbir şey söylememek. Çünkü George Floyd’un hayatı önemliydi, Breonna Taylor’ın hayatı önemliydi, Philando Castile’in hayatı önemliydi, Tamir Rice’ın hayatı önemliydi…

Ve isimlerini bilmediğimiz daha birçok kişinin... Siyahların hayatı önemlidir, dolayısıyla dünyada yapacağınız şeyler için şimdiden çok heyecanlıyım.

Sesinizi hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde kullanacaksınız, çünkü çoğunuz 18 yaşındasınız ya da yakında 18 yaşına gireceksiniz ve oy kullanacaksınız, dünyayı aynı mercekle görmeyenler için empati kuracaksınız."

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