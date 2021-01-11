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11.01.2021 - 04:37 | | AA

Meksika’da covid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Gelen son dakika haberine göre; Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Meksika’da covid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

 

Tamaulipas Sağlık Sekreteri Gloria Molina Gamboa, yaptığı açıklamada, yurt dışından 29 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü belirtti.

Gamboa, söz konusu yolcunun 56 yaşındaki bir erkek olduğunu ve sağlık protokolleri kapsamında gözlem altına alındığını bildirdi.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar birçok ülkede daha rastlandı.

Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi Kovid-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi.

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