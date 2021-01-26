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26.01.2021 - 10:25 | | AA

Merapi Yanardağı'nda patlama! Turuncu alarm verildi...

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Merapi Yanardağı'nda patlama! Turuncu alarm verildi...

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 400 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, püsküren lav kütlesinin yanardağın güneybatı yönündeki yamacından 1000 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı "yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması" uyarısını yineliyor.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

 

Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.
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