Merkel: AB Belarus'taki seçim sonucunu tanımıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel 27 AB ülkesinin hükümet ve devlet başkanının katılımıyla Belarus'taki siyasi kriz gündemiyle toplanan zirve sonrasında açıklama yaptı.

Belarus'taki seçimin "ne adil ne de serbest" olduğunu söyleyen Merkel seçim sırasında büyük kural ihlalleri yapıldığı konusunda şüphe olmadığını ifade etti.

"İnsanlara yönelik vahşi şiddeti kınıyoruz" diyen Merkel protestolar sırasında gözaltına alınanların kayıtsız şartsız serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Merkel ayrıca Belarus'taki muhalefetin siyasi diyalog süreci başlatma talebini desteklediklerini ifade etti.

AB’den muhalefet hareketine para yardımı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. Belarus’taki demokrasi hareketine mali yardım yapılacağını açıklayan Von der Leyen AB'nin Belarus'ta baskı ve devlet şiddetine maruz kalan kişiler için 2 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını söyledi. Von der Leyen ayrıca sivil toplum ve bağımsız medyaya da bir milyon euroluk mali destekte bulunulacağını ifade etti.



Avrupa Birliği paralarının sivil topluma ve ihtiyaç sahibi gruplara gitmesinin son derece önemli olduğunu belirten Von der Leyen "Temel özgürlükleri ve demokrasiyi isteyen insanların yanındayız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve öncesinde AB siyasetçileriyle yaptığı telefon görüşmelerinde "Belarus’un içişlerine karışmama" çağrısı yapmıştı.

Belarus'ta neler oluyor?

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80 oyla Lukaşenko'nun kazandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Ardından ülkede kitlesel protesto gösterileri patlak vermiş, polis barışçıl göstericilere şiddetle müdahale etmişti.

Belarus muhalefeti zirve öncesinde AB ülkelerine seçim sonuçlarını tanımama çağrısı yapmıştı. Litvanya'da bulunan muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya "Avrupa'nın saygıdeğer yöneticileri size Belarus'un uyanışını destekleme çağrısı yapıyorum" demişti. Lukaşenko ise Avrupa ülkelerine kendi sorunlarıyla meşgul olma çağrısı yapmış ve "Parmağınızla bizi göstermek yerine buluşmanızın gündemine Fransa'daki ‘Sarı Yelekliler' ya da ABD'deki korkunç karışıklıkları alın" demişti.

Avrupa Birliği'ne üye devletlerin hükümet ve devlet başkanları bugün videokonferans aracılığıyla düzenlenen zirveye katılmak için yaz tatiline ara verdi.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe