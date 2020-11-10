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10.11.2020 - 22:22 | | AA

Son dakika... Merkel, ABD Başkanı seçilen Biden ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Son dakika... Merkel, ABD Başkanı seçilen Biden ile görüştü

 

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Merkel telefonda Biden’i ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris’i tebrik etti. 

Görüşmede Merkel, gelecekte yakın ve güvene dayalı bir iş birliği arzusunu dile getirdi. 

Merkel ve Biden küresel sınamaların çokluğu nedeniyle transatlantik iş birliğinin büyük önem taşıdığı konusunda hemfikir kaldı.

 

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