Son dakika... Merkel, ABD Başkanı seçilen Biden ile görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Merkel telefonda Biden’i ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris’i tebrik etti.
Görüşmede Merkel, gelecekte yakın ve güvene dayalı bir iş birliği arzusunu dile getirdi.
Merkel ve Biden küresel sınamaların çokluğu nedeniyle transatlantik iş birliğinin büyük önem taşıdığı konusunda hemfikir kaldı.
Park halindeki cipe tekmelerle saldırdıİstanbul Beyoğlu'nda, alkollü olduğu söylenen genç, sokak üzerinde park halindeki cipe bir anda tekmelerle saldırdı. Cipe 11 bin liralık hasar verdiği tespit edilen ve kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken, olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.