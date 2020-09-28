Merkel: 'Önlem alınmazsa Fransa'daki vaka sayısına ulaşırız'

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı tedbir çağrısında bulundu. Bölgesel olarak Almanya'da yükselişe geçen vaka sayısına ilişkin verilerinin çok net bir şekilde ele alınması gerektiğini belirten Merkel, aksi takdirde Almanya'nın da yeni yıla Fransa'daki vaka sayısına ulaşabileceğine dikkat çekti.



Merkel, "Avrupa'daki enfeksiyon rakamları endişe verici boyutlara ulaştı. Rakamların katlanarak artmaya devam etmesi karşısında, Almanya'da önlemler konusunda gereken yapılmalıdır. Önceliğimiz bir taraftan salgının yayılmasını engellemeye dönük tedbirlerin alınması diğer yandan da ekonomiyi çalışır durumda tutmak, okulları ve kreşlerin açık kalmasıdır. Futbol, eğlence gibi etkinlikler ikinci sırada yer almaktadır" dedi.



Almanya Başbakanı Merkel, yarın eyalet başbakanlarıyla video konferans sistemiyle bir araya gelerek artan vaka sayılarına yönelik tedbirleri görüşecek.

Almanya'da Cumartesi günü 2 bin 500’ün üzerinde vakayla Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Salgının başlangıcından bu yana ülkede 285 bin 332 kişi enfekte oldu, 9 bin 460 kişi ise hayatını kaybetti. Fransa’da ise bugüne kadar 538 bin 569 vaka kayıtlara geçerken, 31 bin 727 kişi hayatını kaybetti.