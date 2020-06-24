Meryem tanınmaz halde! İspanya’da yine restorasyon faciası

Mobilya tamircisi yaptı

İspanya’da sekiz yıl önce İsa freski “Ecce Homo”nun başına gelen restorasyon faciası hafızalardan silinmemişken yeni bir sanat skandalına imza atıldı. Bu kez Barok döneminin önemli ressamlarından biri olan Bartolomé Esteban Murillo’nun 17’nci yüzyıldan resmettiği “The Immaculate Conception of Los Venerables” (Meryem’in kusursuz gebeliği) tablosu tanınmaz hale geldi. İspanyol sanat uzmanları, kültürel mirası yok edecek olası girişimlere karşı bir düzenleme getirilmesini istedi.

‘Düzeltelim’ derken...

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Valencia’daki bir sanat koleksiyoncusu tablonun bir kopyasını elden geçirmesi için 1200 euro karşılığında bir mobilya restorasyoncusuyla anlaştı. Ancak “restorasyon” sonunda tablodaki yüz tanınmayacak hale geldi, bunun üzerine düzeltmek adına ikinci bir girişimde daha bulunuldu ancak bu tablonun daha kötü bir hal almasına yol açtı. Tablo, eğitimsiz bir restoratörün elinde mahvoldu.

Sekiz yıl önceki skandal

İspanya’da 2012’de bir restorasyon skandalına imza atılmıştı. Ressam Elias Garcia Martinez’in “Ecce Homo” (İşte İnsan) adlı freskini restore etmeye çalışan Cecilia Gimenez, İsa’nın yüzünü tanınmayacak hale getirince belediyeye başvurarak yardım istemişti. İspanyol sanat tarihçileri, restorasyon skandallarının ülkedeki tarihi mirası zedelediğini belirtti. İspanya Kültürel Mirası Koruma ve Restorasyon Okulu’ndan Prof. Fernando Carrera “Bu kişilere restoratör denmemeli. Onlar işleri mahveden yok ediciler” dedi.