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09.06.2020 - 17:00 | | DHA

Mesaneden bir metrelik şarj kablosu çıktı

Hindistan’da karın ağrısı şikayetiyle doktorlara başvuran hastanın mesanesinde şarj kablosu tespit edildi. 30 yaşındaki erkek kabloyu yuttuğunu öne sürdü ancak ameliyatta 1 metrelik kablonun cinsel organdan vücuda giriş yaptığı belirlendi.

Mesaneden bir metrelik şarj kablosu çıktı

Hindistan'ın Assam eyaletinde tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Olay, Hindistan’ın Assam eyaletindeki Guwahati kentinde meydana geldi. 30 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Çekilen röntgende, kişinin mesanesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şarj kablosunun olduğu görüldü.

Hindistan medyası, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin doktorlara, "Şarj kablosunu yuttum" dediğini duyurdu. Doktorlar ameliyat sırasında şarj kablosunun, kişinin cinsel organından mesanesine girdiğini tespit etti. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Walliul Islam, “Yaklaşık 25 yıldır cerrahım ancak şu ana kadar bir ameliyatta ilk kez böyle bir durumla karşılaştım” dedi.

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