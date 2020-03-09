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09.03.2020 - 12:19 |

MH17! Füzeyle vurulan yolcu uçağının davası başladı

Hollanda'dan Malezya'ya giderken Ukrayna semalarında düşürülen ve 298 insana mezar olan uçağın davasında, dört kişi hakim karşısına çıkıyor. Şüpheliler, cinayetle suçlanıyor.

MH17! Füzeyle vurulan yolcu uçağının davası başladı

Malezya Hava Yolları'na bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bir bölgede füzeyle düşürülmesiyle ilgili dava bugün Hollanda'da başladı.

Yargılanan dört kişi, cinayetle suçlanıyor. Boeing 777 tipi uçağın düşürülmesi sonucu 10 ülkeden 298 yolcu ve mürettebat ölmüştü.

Olayla ilgili soruşturmada yolcu uçağının Rusya'daki bir askeri üsten getirilen Buk füze savunma sistemiyle düşürüldüğü tespit edilmişti.

Amsterdam'da yargıç karşısına çıkacak dört kişinin üçü Rusya (Igor Girkin, Sergei Dubinsky ve Oleg Pulatov), biri ise (Leonid Kharchenko) Ukrayna vatandaşı. Ancak sanıklar gıyaplarında yargılanacaklar.

Zira Rusya ve Ukrayna vatandaşlarını iade etmiyor. İki ülke de uçağın düşürülmesiyle ilgilerinin olmadığını vurguluyor.

Rus sanıklardan ülkelerinin istihbarat birimleriyle bağlantılı oldukları öne sürülüyor.

Amsterdam'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden MH-17 sefer sayılı uçaktakilerin 193'ü Hollanda vatandaşıydı.

Dava, uçağın havalandığı Amsterdam Schipol Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında görülecek.

13 görgü tanığının kimliklerinin gizli tutulacağı davanın 3 yıldan uzun sürebileceği belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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