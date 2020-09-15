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15.09.2020 - 07:00 |

Midilli’ye yeni kamp!

Yunanistan, yangınlarda büyük oranda zarar gören ve kalınamayacak hale gelen Moria kampı yerine mülteciler için yine Midilli Adası’nda kalıcı bir karşılama kampı yapılacağını açıkladı.

Midilli’ye yeni kamp!

Başbakan Kiryakos Miçotakis, yeni oluşturulacak merkezin, ülkenin mülteci sorunuyla mücadele politikası için de önemli bir dönüşüm olacağını söyledi. Yunan hükümetinin mülteci kabul sorumlusu Manos Logothetis de, Midilli’deki sığınmacıların anakaraya kabulünün söz konusu olmadığını belirtti. Yetkili, “Aksi takdirde Moria taktiği Sakız, Sisam, Leros ve Kos adalarındaki sığınmacı kabul merkezlerinde de kullanılabilir” dedi. Bu sözlerle, başka adalarda da mültecilerin anakaraya gönderilmek için yangın çıkartabileceği ima edildi.

Adadaki mülteciler ise diğer Avrupa ülkelerine gönderilmek istiyor ve yeni kamp kurulması kararını protesto ediyor.

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
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