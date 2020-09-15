Midilli’ye yeni kamp!

Başbakan Kiryakos Miçotakis, yeni oluşturulacak merkezin, ülkenin mülteci sorunuyla mücadele politikası için de önemli bir dönüşüm olacağını söyledi. Yunan hükümetinin mülteci kabul sorumlusu Manos Logothetis de, Midilli’deki sığınmacıların anakaraya kabulünün söz konusu olmadığını belirtti. Yetkili, “Aksi takdirde Moria taktiği Sakız, Sisam, Leros ve Kos adalarındaki sığınmacı kabul merkezlerinde de kullanılabilir” dedi. Bu sözlerle, başka adalarda da mültecilerin anakaraya gönderilmek için yangın çıkartabileceği ima edildi.



Adadaki mülteciler ise diğer Avrupa ülkelerine gönderilmek istiyor ve yeni kamp kurulması kararını protesto ediyor.