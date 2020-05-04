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04.05.2020 - 11:57 | | DHA

Mike Pence’ten maske itirafı

Son dakika gelen bilgilere göre; ABD Başkan Yardımcısı Pence maskesiz gerçekleştirdiği hastane ziyaretinin ardından gelen eleştirilere karşılık “Maske takmalıydım” diyerek hata yaptığını itiraf etti.

Mike Pence’ten maske itirafı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'de corona virüs (Covid-19) araştırmalarının önde gelen merkezlerinden olan Mayo Clinic'i maskesiz ziyaret etmesinin ardından gelen eleştirilere Fox News’e yaptığı şu açıklamayla karşılık verdi: “Gerekli olduğunu düşünmedim ama maske takmam gerekliydi.” Ziyaretin ardından hastane resmi sosyal medya hesabından, “Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı Pence'i hastane ziyareti öncesi maske zorunluluğuna karşı uyardı" açıklamasında bulunmuştu. Pence’in geçtiğimiz gün otomotiv şirketi General Motors’un ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette maskeli olduğu görüntülendi.

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