MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Minneapolis'te tanker dehşeti! Binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABONE OL
01.06.2020 - 05:53 | | AA

Minneapolis'te tanker dehşeti! Binlerce protestocunun üzerine sürdü

ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde bir tanker sürücüsü, aracını otobanda toplanan binlerce protestocunun üzerine sürdü.

Minneapolis'te tanker dehşeti! Binlerce protestocunun üzerine sürdü

 

Minneapolis’te ırkçılık karşıtı protestolar 6. gününe girdi.

Protestoların yapıldığı otobanda bir tanker binlerce göstericinin bulunduğu alana doğru geldi. Tankerin yaklaştığını fark eden protestocular yol kenarına kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öfkeli göstericiler tankere koşarak araçtan inen şoföre saldırdı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve gösteriler Minneapolis başta olmak üzere birçok kente sıçradı.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in üçüncü derece cinayet ve ikinci derece taksirle adam öldürmekten yargılanacağı açıklanmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

Bayrampaşa'da kamyonet takla attı! 1'i ağır 4 yaralı

Bayrampaşa'da kamyonet takla attı! 1'i ağır 4 yaralı

Sıradaki Haber