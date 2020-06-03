MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mısır, Cezayir ve Fas'ta corona virüs ölümleri arttı
ABONE OL
03.06.2020 - 00:32 | | AA

Mısır, Cezayir ve Fas'ta corona virüs ölümleri arttı

Yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1052'ye, Cezayir'de 667'ye, Fas'ta 206'ya yükseldi. Bahreyn'de de vaka sayısı arttı.

Mısır, Cezayir ve Fas'ta corona virüs ölümleri arttı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1052'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1152 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 27 bin 536'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 6 bin 827 olduğu kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 taşıyan 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 667'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 113 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 9 bin 626'ya ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 173 artarak 6 bin 67'ye ulaştığını aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybının 206'ya, vaka sayısının da 7 bin 866'ya yükseldiğini duyurdu.

Ülke genelinde 517 kişinin daha hastalığı atlattığına işaret edilen açıklamada, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 410'a çıktığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 364 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve vaka sayısının 12 bin 229'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 327 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 397'ye ulaştığı kaydedildi.

Bahreyn makamlarınca daha önce yapılan açıklamalarda, ülkede Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

 

Samsun'da 12 aracın karıştığı zincirleme kazaSamsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 12 araca çarptı. Zincirleme kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaş'ın 'Maho servis'i hayatını kaybetti

Kaş'ın 'Maho servis'i hayatını kaybetti

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte neler yaşandı?

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte neler yaşandı?

Sıradaki Haber