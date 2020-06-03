Mısır, Cezayir ve Fas'ta corona virüs ölümleri arttı
Yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1052'ye, Cezayir'de 667'ye, Fas'ta 206'ya yükseldi. Bahreyn'de de vaka sayısı arttı.
Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1052'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 1152 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 27 bin 536'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 6 bin 827 olduğu kaydedildi.
Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 taşıyan 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 667'ye çıktığı bildirildi.
Açıklamada, 113 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 9 bin 626'ya ulaştığı ifade edildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 173 artarak 6 bin 67'ye ulaştığını aktardı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybının 206'ya, vaka sayısının da 7 bin 866'ya yükseldiğini duyurdu.
Ülke genelinde 517 kişinin daha hastalığı atlattığına işaret edilen açıklamada, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 410'a çıktığı kaydedildi.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 364 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve vaka sayısının 12 bin 229'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 327 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 397'ye ulaştığı kaydedildi.
Bahreyn makamlarınca daha önce yapılan açıklamalarda, ülkede Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.