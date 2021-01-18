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18.01.2021 - 14:58 | | AA

Mısır ile Katar arasında üç buçuk yıl sonra ilk uçuş

Körfez krizinin bitmesiyle yeni dönem başladı, Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağı Kahire'den Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

Mısır ile Katar arasında üç buçuk yıl sonra ilk uçuş

Mısır, Körfez krizi nedeniyle 2017'den bu yana askıya alınan Katar'a yönelik uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, uzun bir aradan sonra başkent Kahire'den Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı yola çıktı.

Yerel basın, Mısır Hava Yollarına (EgyptAir) ait uçağın 38 yolcu taşıdığını ve Kahire'ye 91 yolcuyla dönmesinin planlandığını aktardı.

Mısır ve Katar arasında her gün karşılıklı 4 uçuşun yapılacağı kaydedildi.

KÖRFEZ KRİZİNDE ÇÖZÜM

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin çözümü için uzun süredir yürütülen çabalar sonucu 5 Ocak’ta Suudi Arabistan'da düzenlenen 41’inci Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi kararlaştırılmıştı.

Söz konusu ambargo nedeniyle 2017'den bu yana Katar ve Mısır arasında direkt uçuşlar yapılamıyordu.

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