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02.08.2020 - 05:56 | | AA

Mısır ve Tunus'ta corona virüs kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip corona virüs kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 834'e, Tunus'ta 51'e yükseldi.

Mısır ve Tunus'ta corona virüs kaynaklı can kayıpları arttı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 834'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 238 yeni vakanın tespit edildiği, virüse yakalananların sayısının 94 bin 316'ya, iyileşenlerin sayısının ise 41 bin 137'ye ulaştığı aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 17 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, toplam vakaların 1552'ye ulaştığı, bunlardan 1217 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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