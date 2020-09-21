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21.09.2020 - 12:42 | | DHA

MÄ±sÄ±râ€™da 2500 yÄ±llÄ±k 27 adet lahit keÅŸfedildi

MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire yakÄ±nlarÄ±nda 2500 yÄ±l Ã¶nce veÂ 22. HanedanlÄ±k dÃ¶nemine olduÄŸu ifade edilen 27 lahit keÅŸfedildi.Â

MÄ±sÄ±râ€™da 2500 yÄ±llÄ±k 27 adet lahit keÅŸfedildi

MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire yakÄ±nlarÄ±ndaki antik Saqqara nekropolÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan arkeologlar 27 lahit buldu. Bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda yalnÄ±zca 13 lahitin bulunduÄŸu, ancak sonrasÄ±nda 14 lahitin daha keÅŸfedildiÄŸi belirtildi. MÄ±sÄ±r Tarihi Eserler BakanÄ± Halid el-Anani, Kahire'nin doÄŸusundaki antik Saqqara nekropolÃ¼nde arkeologlar tarafÄ±ndan gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zamandan bu yana hiÃ§bir ÅŸekilde aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ 27 lahit keÅŸfediliÄŸini ifade etti.

MÄ±sÄ±râ€™da 2500 yÄ±llÄ±k 27 adet lahit keÅŸfedildi

22.HANEDANLIK DÃ–NEMÄ°NE AÄ°T

El Anani, lahitlerin iyi korunmuÅŸ olduÄŸunu ekledi. Lahitlerin MÃ– 943-MÃ– 716 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren 22. HanedanlÄ±k dÃ¶nemine tarihlenidiÄŸi ve kimlere ait olduÄŸuna iliÅŸkin yapÄ±lacak incelemelerin ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± kaydedildi.

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Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atÄ±k boÅŸaltÄ±ldÄ±Ä°ddiaya göre, Ä°stanbul Eyüpsultan ilçesine baÄŸlÄ± Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Åžahintepe Gölü'ne kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸilerce 'boya' olduÄŸu düÅŸünülen kimyasal atÄ±k boÅŸaltÄ±ldÄ±. Gölün bir kÄ±smÄ± ve kenarÄ± yeÅŸile büründü. Göle balÄ±k tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüÄŸü manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na döndü.
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