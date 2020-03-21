MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mısır'da corona virüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi
ABONE OL
21.03.2020 - 00:12 | | AA

Mısır'da corona virüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi

Mısır'da yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.

Mısır'da corona virüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi

 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mücahid, 29 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının ise 285'e yükseldiğini aktardı.

Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanmıştı.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Miraç Kandili mesajları: En güzel, anlamlı, uzun-kısa ve resimli Mirac Kandili mesajları

2020 Miraç Kandili mesajları: En güzel, anlamlı, uzun-kısa ve resimli Mirac Kandili mesajları

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

Pusuya müebbet istendi

Pusuya müebbet istendi

Sıradaki Haber