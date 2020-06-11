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11.06.2020 - 03:59 | | AA

Mısır'da corona virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 1342'ye yükseldi

Mısır'da yeni tip corona virüs nedeniyle 36 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır'da corona virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 1342'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 36 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1342'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 1455 yeni vaka tespit edildiği ve vaka sayısının da 38 bin 284'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 503 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 10 bin 289'a ulaştığı ifade edildi.

Ülkede en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina'da görüldüğü belirtiliyor.

Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktıGaziantep'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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