08.08.2020 - 02:06 | | AA
Mısır'da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı
Mısır'da yeni tip corona virüs kaynaklı ölenlerin sayısının 4 bin 971'e yükseldiği, yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.
Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 20 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 141 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre, ülkede toplam 4 bin 971 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 95 bin 147'ye yükseldi, 50 bin 553 kişi de sağlığına kavuştu.
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