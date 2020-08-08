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08.08.2020 - 02:06 | | AA

Mısır'da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

Mısır'da yeni tip corona virüs kaynaklı ölenlerin sayısının 4 bin 971'e yükseldiği, yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.

Mısır'da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 20 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 141 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede toplam 4 bin 971 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 95 bin 147'ye yükseldi, 50 bin 553 kişi de sağlığına kavuştu.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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