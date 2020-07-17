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17.07.2020 - 14:02 | | AA

MİT'in YPG/PKK'nın elinden kurtardığı kadın ve çocukları Moldova'da çiçekle karşılandı

YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlarımızın getirilmesiyle ilgili operasyonların gerçekleştirilmesi konusunda koordinasyonlu çabaları ve desteğinden dolayı içten teşekkür ederim" dedi.

MİT'in YPG/PKK'nın elinden kurtardığı kadın ve çocukları Moldova'da çiçekle karşılandı

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın zorla tuttuğu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından kurtarılan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğunu çiçekle karşıladı.

2019'dan beri Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda YPG/PKK'nın rehinesi olan Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla ülkeye getirildi.

Dodon, aileyi, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye Kişinev Büyükelçiliği yetkilileriyle çiçekle karşıladı.

Ülkelerine dönen Barkal ve 4 çocuğunu ağırladığı anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Dodon, geçen yıl da Moldovalı bir ailenin Türkiye'nin yardımıyla Suriye'den getirildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu aktaran Dodon, "Erdoğan’a vatandaşlarımızın getirilmesiyle ilgili operasyonların gerçekleştirilmesi konusunda koordinasyonlu çabaları ve desteğinden dolayı içten teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Natalia Barkal da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de zor ve korkunç anlar yaşadıklarını belirterek, "İlk başta her şeyin değişeceğini ve ülkemize döneceğimizi düşünmüştüm. Fakat insanın yaşayabileceği bütün duyguları yaşadık." dedi.

2013'te Suriyeli eşi ve çocuklarıyla ticaret yapmak için Suriye'ye giden Moldova vatandaşı Barkal'ın, YPG/PKK tarafından zorla Suriye'nin kuzeyindeki Hol Mülteci Kampı'na götürüldüğü ve eşinin 2017'de çatışmalar sonucu öldürüldüğü belirtildi.

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