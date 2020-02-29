Moğolistan Devlet Başkanı karantinada

Çin’in Hubey Eyaleti, Vuhan kentinde ilk kez 12 Aralık’ta görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tehlikesi büyüyor. Çin anakarası ve dünya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 2900’a dayandı. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal belirtileriyle ortaya çıkan, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan Kovid-19’da vaka sayısı da 84 bine yaklaştı. Virüsün görüldüğü ülke sayısı ise 60’a ulaştı. Nijerya, Yeni Zelanda, Meksika, Litvanya ve Belarus’ta ilk vakaların görüldüğü yeni ülkeler oldu. Bu ülkelerde tespit edilen vakaların İran ve İtalya merkezli olduğu duyuruldu.

Ana üssünde durum

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’na göre ülkede son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Yaşanan can kayıplarının 41’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey’de gerçekleşirken, başkent Pekin’de 2, Sincan Uygur Özer Bölgesi’nde bir kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2790’a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı da 7952’sinin durumu ağır olmak üzere 78 bin 824’e çıktı. Kovid-19’dan taburcu edilen kişilerin sayısı da 36 bin 117’ye ulaştı. Kovid-19 salgınında toplam 2858 kişi yaşamını yitirdi. Çin anakarasında 2788, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2, İran’da 34, İtalya’da 17, Güney Kore’de 13, Japonya’da 19, Fransa’da 2, Tayvan ve Filipinler’de de 1’er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin anakarasında 78 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 92 ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 34 kişide Kovid-19 tespit edildi. Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti. Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkeler şöyle:

“Güney Kore 2397, Japonya 931, İtalya 655, İran 338, Singapur 93, ABD 60, Kuveyt 43, Tayland 41, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 53, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 16, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1, Litvanya 1, Belarus 1, Nijerya 1, Meksika 1, San Marino 1.”

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga’nın Çin Devlet Başkanı Şi’yi ziyaretinden bir kare.

14 günlük önlem

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga, Çin’e yaptığı ziyaretin ardından “ihtiyati tedbir”le başkent Ulanbator’da karantina altına alındı. Çin’in başkenti Pekin’de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştükten sonra önceki gün ülkesine dönen Battulga’yla birlikte heyetindeki Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar, Moğolistan’ın Pekin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi D.Gankhuyag, Tümgeneral T. Badral ve diğer üst düzey yetkililer de 14 günlüğüne karantina altında tutulacak.

Köpekte çıktı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs teşhisli hastaların kedi, köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi bu kararı Kovid-19 teşhisli Yvonne Chow Hau Yee adlı iş kadınının pomeranian cinsi köpeğinde düşük miktarda yeni tip virüs tespit edilmesi sonrasında aldı. Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Kovid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

20 sakal-bıyık stili riskli

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, koronavirüse karşı risk yaratabilecek sakal modellerini açıkladı. CDC’nin yayınladığı çizelgede 12 tarz sakal güvenli olarak tanımlanırken, 20 sakal stili önerilmedi. Uzmanlar, sakalların koronavirüs taşıyan partikülleri hapsedebileceğini ayrıca, günümüzde moda olan Hipster sakalının maskenin yüze tam oturmasını engelleyerek maskenin koruyuculuğunu yok ettiğini söyledi. Tamamen tıraş edilmiş bir yüzün en güvenli tercih olduğunu belirten uzmanlar, ünlü ressam Salvador Dali’nin tarzında ve İngiliz tipi bıyıkların da tehlikeli olduğunu duyurdu.

Kaliforniya’da 33 vaka

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ne gelen 8400 kişi üzerinde yapılan koronavirüsü taraması sonucu 33 kişide virüse rastlandığı açıklandı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette bulunan 33 kişinin virüs testinin pozitif çıktığını ve 5’inin de bölgeden ayrıldığını duyurdu. ABD’de ise virüsün neden olduğu can kaybı yaşanmazken, vaka sayısının 60’ın üzerinde olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald’ın Kovid-19 salgınıyla mücadele için görevlen-dirdiği Mike Pence’in Beyaz Saray’da atacaklarını adımları açıkladı. Pence toplantı masasında oturanların 2’sinin doktor diğerlerinin diplomat olması eleştirilere neden oldu.

Küresel risk seviyesi ‘çok yüksek’e çıkarıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini “yüksekten”, “çok yüksek”e çıkardıklarını duyurdu. Ghebreyesus, DSÖ yetkililerinin “dünyanın tamamına yayılmadığı” gerekçesiyle “pandemi” durumu ilan etmediğini dile getirdi.

Papa iyileşemedi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis önceki gün hastalığı nedeniyle İtalya’nın başkenti Roma’da bir etkinliğe katılamayacağını bildirmesinin ardından dün de tüm resmi organizasyonları rahatsızlığı sebebiyle iptal etti. Bu gelişme, geçtiğimiz günlerde burnunu silerken görüntülenen Papa’nın koronavirüse yakalandığına yönelik iddiaları güçlendirdi.

İtalyanlara saldırdılar

İtalya’nın kuzeyini önemli ölçüde etkileyen koronavirüse yakalananların sayısının 650, ölü sayısının ise 21 olduğu açıklandı. Öte yandan, İtalya hükümeti koronavirüs riskinin az olduğu yerlerde okulların açılacağını duyurdu. İtalya’dan hızla Avrupa’ya yayılan koronavirüs tehlikesi nedeniyle İngiltere’de Asyalıların ardından İtalyanlara yönelik de zorbalığın başladığı ortaya çıktı. BBC’nin haberinde başkent Londra’da İtalyan ailelere ve çocuklarına yönelik sözlü saldırıların başladığı belirtildi.

Kutsal suya yasak

Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde 14 kişide Kovid-19 çıktı. Kuzey Ren Vestfalya Sağlık Bakanlığı, Heinsberg bölgesinde yaklaşık 400 kişinin ise virüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirdi. Almanya’da Kovid-19 nedeniyle henüz ölümün yaşanmadığı, Düsseldorf kentinde tedavi gören 47 yaşındaki hastanın durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi paylaşıldı. Yerel basındaki haberlerde, Almanya’nın tarihi Köln Katedrali yöneticilerinin, Hristiyanlığın önemli dini ritüellerinden olan ve bebeklerin kutsanması için de kullanılan kutsal suyu, virüs tehdidi nedeniyle bir süre kullanmama kararı aldığı kaydedildi. Köln’de bir askerin enfekte olduğunun anlaşılması üzerine, Köln-Wahn Askeri Havalimanı geçici olarak kapatılmıştı. Askerin Koblenz’deki askeri hastanede tedavi altına alınmasının ardından havalimanı açıldı.

SON 25 SAAT

Auschwitz’e yasak

Litvanya, Nijerya, Hollanda, Kuzey İrlanda, Yeni Zelanda, Belarus ve Nijerya’da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü. Nijerya, Sahra Altı Afrika bölgesinde koronavirüs görülen ilk ülke oldu. Yeni Zelanda ve Belarus’daki vakalar İran kaynaklı. Diğer ülkelerde de virüsün kaynağı İtalya.

Polonya’da müzeye dönüştürülen Auschwitz Toplama Kampı’ndan yapılan açıklamada koronavirüsün görüldüğü ülkelerden gelen ziyaretçileri kabul etmeyeceği açıklandı. henüz koronavirüs vakası görülmedi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Disneyland’ın mart ayının ortasına kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Japonya’da Hokkaido adasında Kovid-19 nedeniyle Vali Suzuki Naomiçi tarafından acil durum ilan edildi, ada halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Güney Kore’de 24 saatte 256 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 2397’ye çıktı.

İspanya’nın Valensiya kentinde görülen bir vakanın 19 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi maçı olan Valencia ile Atalanta futbol takımı arasındaki karşılaşması izlemek için Milano’ya gittiği duyuruldu. Adam, 2500 Valencia taraftarıyla maçı da izlemişti. Hırvatistan’daki vaka da aynı maça gitmişti.

İngiltere’nin en prestijli özel okullarından “Dulwich Prep School”da tatil için koronavirüsün yaygın olduğu bir ülkeye giden öğrencinin hastalanması üzerine okul kapatıldı.

Rusya İranlıların ülkeye girişini yasakladı.

Japonya’da karantinadaki Diamond Princess gemisinde 5’inci ölüm gerçekleşti. Ölen kişinin İngiliz vatandaşı olduğu açıklandı.

ABD’de bir porno sitesi, koronavirüs salgınının yaygın olarak görüldüğü bölgelere ücretsiz “premium üyelik” olanağı sağladığını açıkladı. Markanın başkan yardımcısı Alex Hawkins, İtalya’nın Lombardiya ve Veneto, Çin’in Vuhan bölgelerinde, İran’ın Tahran, Güney Kore’nin Daegu, Kanarya Adaları’nın ise Adeje şehirlerinde yaşayan insanlara ücretsiz ‘premium’ üyelik verileceğini duyurdu.

Gürcistan’da koronavirüs hastasının hastanedeki karantinadan kaçarak hastanenin öünde onlarca muhabire “İyileştim, herkese teşekkürler” açıklaması yapması sosyal medyada viral oldu. Canlı yayında açıklama yaparken bir doktorun hastayı apar topar hastaneye götürdü ve vaka karantinaya alındı.