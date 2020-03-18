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18.03.2020 - 13:07 | | DHA

Moldova’da corona virüsünden ilk ölüm: Olağanüstü hal ilan edildi

Moldova’da, 61 yaşındaki bir kadın hasta corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Vaka sayısının 30’a yükseldiği ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Moldova’da corona virüsünden ilk ölüm: Olağanüstü hal ilan edildi

Moldova’da corona virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Moldova Sağlık Bakanı Viorika Dumbrevyanu, İtalya’dan dönen 61 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, hastanın ayrıca diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunduğunu açıkladı.

2 AYLIĞINA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Moldova’da şu ana kadar 30 corona virüsü vakasının tespit edildiği açıklandı. Moldova Parlamentosu, 15 Mayıs tarihine kadar olağanüstü hal ilan etti.

Moldova’da daha önce yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklanmış, ülke sınırları kapatılmış, okullar tatil edilmiş, eczaneler, gıda marketleri ve akaryakıt istasyonları dışındaki tüm işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş ve toplu etkinlikler yasaklanmıştı.

Vicdansızlar birebir aynısını yaptı!İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda corana virüs fırsatçısı bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi.
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