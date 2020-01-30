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30.01.2020 - 19:26 | | AA

Morales harekete geçti! İşte hedefi...

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, mayıs ayında ülkesinde düzenlenecek seçimlere senatör veya milletvekili adayı olarak katılmak üzere gerekli işlemlerin yapılması için avukatlarına vekalet verdi.

Morales harekete geçti! İşte hedefi...

 

Bolivya'da internet yayını yapan Contacto Bolivia'nın yayımladığı belgeye göre, Morales, eski Güvenlik Bakanı Yardımcısı ve Avukatı Wilfredo Chavez ile eski Kabine Şefi ve Avukatı Patricia Hermosa'yı kendi adına çeşitli devlet kurumlarında işlem yapması ve 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde senatör veya milletvekili adayı olarak Yüksek Seçim Mahkemesine (TSE) başvuruda bulunması için yetkilendirdi.

Morales'in senatör veya milletvekilliği için adaylık hamlesi, Bolivya'da tartışmalara neden oldu. Morales'e muhalif kesimler, muhtemel adaylığını eleştirirken, bazı kesimler de Morales'in adaylığının önünde yasal engellerin bulunduğunu savunuyor.

İstifasının ardından kasım ayında siyasi sığınmacı olarak ülkeden çıkan Morales'in, anayasanın 149'uncu maddesindeki Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi (ALP) için aday olacak kişilerin seçimlerden önce en az iki yıl aday olacağı bölgede ikamet zorunluluğu kuralını ihlal ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, Bolivyalı uzmanlar ise Morales'in ALP için adaylığında bir engelin olmadığını, ülkeden çıkışının üzerinden 3 ay geçtiğini ve anayasa göre, seçilme hakkının yalnızca vatana ihanet ve hakkında kesinleşmiş cezai hükmün bulunması gibi durumlarda düşürüldüğünü ifade ediyor.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun çağrısının ardından, 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, siyasi sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

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