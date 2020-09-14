MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Moria yerine çadır kamp
ABONE OL
14.09.2020 - 07:00 |

Moria yerine çadır kamp

Geçen hafta ardı ardına çıkan yangınlarla kül olan Yunanistan’ın Midilli adasındaki Moria Kampı’nın yerine oluşturulmaya çalışılan “çadır kamp”ın ilk etabı devreye girdi.

Moria yerine çadır kamp

Yangın sonucu 12 binden fazla sığınmacı, yol kenarları ve tarlalarda kalmaya başlarken, askerlerce kurulan  çadır kampa 300 kişinin yerleştirildiği haber veriliyor. Bununla birlikte soruna çözüm bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Yunan yetkililer, sokakta kalan sığınmacılara barınmaları için yeni bir yer bulunmasının haftalar sürebileceğini dile getiriyor.

 

Çanakkale Gökçeada'da mera yangınıÇanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı

20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Doğayı korumanın 21 yolu

Doğayı korumanın 21 yolu

Sıradaki Haber