Moria yerine çadır kamp

Yangın sonucu 12 binden fazla sığınmacı, yol kenarları ve tarlalarda kalmaya başlarken, askerlerce kurulan çadır kampa 300 kişinin yerleştirildiği haber veriliyor. Bununla birlikte soruna çözüm bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Yunan yetkililer, sokakta kalan sığınmacılara barınmaları için yeni bir yer bulunmasının haftalar sürebileceğini dile getiriyor.