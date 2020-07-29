Mucize kurtuluş... Motosikletli genç ölümden döndü!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir genç, motosikleti ile yol kenarında durduğu sırada büyük bir kaza atlattı. Kontrolünü kaybeden ve motosikletliye çarpmak üzere olan buldozere karşı yönden gelen otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle buldozerin yönü değişince motosikletli genç son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.