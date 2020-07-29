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29.07.2020 - 11:23 | | İHA

Mucize kurtuluş... Motosikletli genç ölümden döndü!

Hindistan'da motosikletiyle yol kenarında duran bir genç, kendisine çarpmak üzere olan buldozere bir otomobilin çarpmasıyla ölümden döndü.

Mucize kurtuluş... Motosikletli genç ölümden döndü!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir genç, motosikleti ile yol kenarında durduğu sırada büyük bir kaza atlattı. Kontrolünü kaybeden ve motosikletliye çarpmak üzere olan buldozere karşı yönden gelen otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle buldozerin yönü değişince motosikletli genç son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Babasını sokak ortasında sopayla böyle dövdüSultangazi'de cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
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