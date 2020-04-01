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01.04.2020 - 07:00 |

Mülteciler büyük tehlike altında

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) koronavirüs tehdidi nedeniyle Yunanistan’daki kapasitesini fazlasıyla aşan mülteci kamplarının boşaltılmasını talep etti.

Mülteciler büyük tehlike altında

BMMYK Yunanistan sözcüsü Boris Cheshirkov insanların riskli koşullarda, sıkışık ve hijyenin yeterli olmadığı ortamda yaşadıklarına dikkat çekti. Özellikle 3 bin kişilik kapasitesi olmasına rağmen 20 bin sığınmacının yaşadığı Midilli adasındaki Moria kampında durumun daha da kötü olduğuna vurgu yapılıyor.

Öte yandan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bu ülkede savaşan taraflara derhal ateşkes çağrısı yaparak, tüm çabaların salgınla mücadeleye yoğunlaşması gerektiğini vurguladı. Pedersen, “Suriye, Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında” dedi.

Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
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