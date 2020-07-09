Müslüman kadına sokak ortasında ırkçı saldırı

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Bölgesi'nde çocuklarıyla birlikte parkta yürüyen Müslüman bir kadın, İslamofobik ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Bağımsız Müslümanlara Yönelik Baskıları Belgeleme (DOAM) Platformu'nun paylaştığı görüntüde, 4 çocuğuyla birlikte parkta yürüyen Müslüman bir kadın, kendisini takip eden bir kişi tarafından saldırıya uğruyor.

Tübenkama kentinde kaydedilen görüntüde saldırgan, uzun süre takip ettiği kadının tekme atıyor. Kadın, tekmenin etkisiyle yere düşerken, çocuklar olayı dehşet içinde takip ediyor.

Yere düşen kadını saldırgan tekmelemeye devam ediyor. Bu sırada çocukların korku içinde annelerini izlediği görülüyor.

Tübenkama emniyet yetkilileri, 34 yaşında olduğu belirtilen saldırganın olaydan birkaç saat sonra yakalandığını duyurdu.

Şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Independent Türkçe