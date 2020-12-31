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31.12.2020 - 11:08 | | AA

Mutasyon koronavirüs oraya da sıçradı!

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne ABD'nin California eyaletinde de rastlandı.

Mutasyon koronavirüs oraya da sıçradı!

California Valisi Gavin Newsom ile ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, video konferansla California'nın ABD'de Kovid-19'un hızlı yayılan türünün görüldüğü ikinci eyalet olduğunu açıkladı.

Fauci, hızla yayılan türe, California'da rastlanmasına şaşırmadığını, yakın gelecekte bu türün diğer eyaletlerde de görülebileceğini belirterek "California sakinleri, bunun tuhaf bir şey olduğunu düşünmemeli. Zaten beklenen bir durumdu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türü, ABD'nin ilk olarak Colorado eyaletinde görülmüştü.

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