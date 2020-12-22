Mutasyonla ilgili şok açıklama! İlk oradan çıktı...

Yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olmasından ve çocuklar arasında daha kolay yayılmasından korkulan yeni varyant, Kanada da dahil olmak üzere düzinelerce ülkenin yaptığı gibi, ABD'nin İngiltere'ye seyahat yasağı getirme çağrılarına yol açtı.

Ancak FDA'nın eski başkanı Scott Gottlieb, CNBC'ye yeni türün 'zaten ABD'de olduğunu' ve bir seyahat yasağının onu dışarıda bırakmayacağını söyledi. Gottlieb, "Virüs dünyaya yayılmaya devam ettikçe, bu varyantlardan daha fazlasını görmeye başlayacağız," diye uyardı.

Massachusetts Üniversitesi virologlarından Jeremy Luban, Washington Post'a verdiği demeçte, yeni türün 'burada bile başlamış olabileceğini' söyledi. Luban, varyantın ilk önce İngiltere'de tespit edilmiş olmasının sebebinin, ülkenin dünyanın en iyi genom sıralama programına sahip olması olabileceğini öne sürdü.

Luban, "Yeni varyan buraya ulaşmış olabilir. Hatta burada başlamış bile olabilir. ABD'deki sıralama o kadar düzensiz ki 'dedi.

New York valisi Andrew Cuomo da yeni türün ABD'ye ulaştığına inandığını söylerken, Dr. Anthony Fauci 'gerçekten burada olduğunu varsaymanız gerektiğini' söyledi.

Fauci, Good Morning America'ya “Zaten burada olsa hiç şaşırmam” dedi ve ABD'ye uçmak için zorunlu testlerin gerekli olabileceğini ancak seyahatin tamamen yasaklanmasının “oldukça dramatik bir adım” olacağını ifade etti.